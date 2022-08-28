Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей более 150 раз

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“Вчера, 27 августа, российские войска накрыли из минометов, ствольной артиллерии и РСЗО восемь пограничных громад. В результате обстрела одного из населенных пунктов уничтожена и повреждена гражданская инфраструктура: школа, детский сад, общежитие училища, почта, магазин и другие сооружения, в т.ч. частные дома”, – говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли четыре громады в Николаевской области, один человек получил ранения.