Охороняють понад сотню кілометрів кордону з білоруссю: оновлений прикордонний підрозділ відкрили на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Волині відкрили оновлений прикордонний підрозділ, повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
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Як повідомляють у Держприкордонній службі, до підрозділу входять 5 прикордонних застав, які охороняють понад сотню кілометрів кордону з білоруссю.
Надійно укріплена ділянка оснащена камерами відеонагляду. Також під час ремонту встановили адмінбудівлю, бокс для автомобільної техніки, споруди господарчого призначення, а також облаштовали модульне містечко.
Начальник прикордонного загону Сергій Лозінський висловив подяку всім, хто долучився до розбудови підрозділу, та вручив військовослужбовцям нагороди.
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