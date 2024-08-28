"Охматдит" уклав договір на проведення технічного обстеження пошкодженого корпусу

ukenru
13:46 • 29119 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 40009 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 57630 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 89701 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 142248 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182994 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 265447 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166280 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142036 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128337 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 70304 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 42019 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 102570 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 80695 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 65673 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 29116 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 134432 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 265442 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200300 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229925 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7397 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22149 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25323 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30199 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 42019 перегляди
Актуальне
"Охматдит" уклав договір на проведення технічного обстеження пошкодженого корпусу

"Охматдит" уклав договір на проведення технічного обстеження пошкодженого корпусу

Київ • УНН

 • 11532 перегляди

Дитяча лікарня "Охматдит" залучила інститут "НДІпроектреконструкція" для обстеження пошкодженого ракетною атакою корпусу. Кошти на передпроєктні роботи виділив БФ "Таблеточки" з внеску Ощадбанку.

Дитяча лікарня "Охматдит" залучила Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" до обстеження технічного стану будівельних конструкцій для відновлення корпусу, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки рф 8 липня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, 27 серпня у приміщенні лікарні "Охматдит" відбулося чергове засідання ради з відновлення медзакладу. У МОЗ вказали, що необхідною умовою для проведення прозорого тендеру на відновлювальні роботи є компетентне детальне інструментальне обстеження пошкоджень будівлі, складений на основі цього кошторис та подальша незалежна його експертиза.

Згідно з отриманими рекомендаціями для виконання робіт у найшвидший термін та з гарантованою якістю Охматдит залучив Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" до передпроєктного обстеження технічного стану будівельних конструкцій зі складанням кошторисної документації будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту

- йдеться у повідомленні МОЗ.

Кошти для проведення передпроєктних робіт виділив БФ "Таблеточки". Для цього буде використаний внесок від Ощадбанку. Підписано відповідний тристоронній договір між Охматдитом, БФ "Таблеточки" та Інститутом.

Як повідомила виконавча директорка БФ "Пацієнти України", голова Ради з відновлення Охматдиту Інна Іваненко, оцінка пошкоджень будівлі нового корпусу триватиме два тижні. "За результатами буде складений дефектний акт та кошторисна документація, після чого можна буде розпочинати тендерну процедуру", - вказала Іваненко.

Окремою незалежною організацією буде здійснена подальша експертиза документів, які розробить інститут.

Зазначається, що Ощадбанк переказав на допомогу лікарні 10 мільйонів гривень. Саме з цих коштів буде профінансована експертиза ушкоджень.

Інститут вже розпочав термінове проведення необхідних робіт. А Охматдит, за технічної підтримки фахівців із закупівель, готується до оголошення тендеру з дотриманням всіх процедур та вимог законодавства, додали у МОЗ.

 Після визначення кошторису, що пройде експертизу, буде затверджено технічне завдання для проведення відновлювальних робіт, що дозволить затвердити тендерну документацію та оголосити процедуру закупівлі на Прозоро.

Експертиза пошкоджень "Охматдиту" завершиться впродовж місяця - Шмигаль27.08.24, 14:15 • 86650 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01