"Охматдит" уклав договір на проведення технічного обстеження пошкодженого корпусу

Дитяча лікарня "Охматдит" залучила Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" до обстеження технічного стану будівельних конструкцій для відновлення корпусу, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки рф 8 липня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає УНН.

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Як повідомляється, 27 серпня у приміщенні лікарні "Охматдит" відбулося чергове засідання ради з відновлення медзакладу. У МОЗ вказали, що необхідною умовою для проведення прозорого тендеру на відновлювальні роботи є компетентне детальне інструментальне обстеження пошкоджень будівлі, складений на основі цього кошторис та подальша незалежна його експертиза.

Згідно з отриманими рекомендаціями для виконання робіт у найшвидший термін та з гарантованою якістю Охматдит залучив Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" до передпроєктного обстеження технічного стану будівельних конструкцій зі складанням кошторисної документації будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу Охматдиту - йдеться у повідомленні МОЗ.

Кошти для проведення передпроєктних робіт виділив БФ "Таблеточки". Для цього буде використаний внесок від Ощадбанку. Підписано відповідний тристоронній договір між Охматдитом, БФ "Таблеточки" та Інститутом.

Як повідомила виконавча директорка БФ "Пацієнти України", голова Ради з відновлення Охматдиту Інна Іваненко, оцінка пошкоджень будівлі нового корпусу триватиме два тижні. "За результатами буде складений дефектний акт та кошторисна документація, після чого можна буде розпочинати тендерну процедуру", - вказала Іваненко.

Окремою незалежною організацією буде здійснена подальша експертиза документів, які розробить інститут.

Зазначається, що Ощадбанк переказав на допомогу лікарні 10 мільйонів гривень. Саме з цих коштів буде профінансована експертиза ушкоджень.

Інститут вже розпочав термінове проведення необхідних робіт. А Охматдит, за технічної підтримки фахівців із закупівель, готується до оголошення тендеру з дотриманням всіх процедур та вимог законодавства, додали у МОЗ.



Після визначення кошторису, що пройде експертизу, буде затверджено технічне завдання для проведення відновлювальних робіт, що дозволить затвердити тендерну документацію та оголосити процедуру закупівлі на Прозоро.

Експертиза пошкоджень "Охматдиту" завершиться впродовж місяця - Шмигаль