"Охматдет" заключил договор на проведение технического обследования поврежденного корпуса

Детская больница "Охматдет" привлекла Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" к обследованию технического состояния строительных конструкций для восстановления корпуса, который был поврежден в результате ракетной атаки рф 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.

Детали

Как сообщается, 27 августа в помещении больницы "Охматдет" состоялось очередное заседание совета по восстановлению медучреждения. В Минздраве указали, что необходимым условием для проведения прозрачного тендера на восстановительные работы является компетентное детальное инструментальное обследование повреждений здания, составленная на основе этого смета и дальнейшая независимая его экспертиза.

Согласно полученным рекомендациям для выполнения работ в кратчайшие сроки и с гарантированным качеством Охматдет привлек Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" к предпроектному обследованию технического состояния строительных конструкций с составлением сметной документации здания современного лечебно-диагностического комплекса Охматдета - говорится в сообщении Минздрава.

Средства для проведения предпроектных работ выделил БФ "Таблеточки". Для этого будет использован взнос от Ощадбанка. Подписан соответствующий трехсторонний договор между Охматдет, БФ "Таблеточки" и Институтом.

Как сообщила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины", председатель Совета по восстановлению Охматдета Инна Иваненко, оценка повреждений здания нового корпуса продлится две недели. "По результатам будет составлен дефектный акт и сметная документация, после чего можно будет начинать тендерную процедуру", - указала Иваненко.

Отдельной независимой организацией будет осуществлена дальнейшая экспертиза документов, которые разработает институт.

Отмечается, что Ощадбанк перевел на помощь больнице 10 миллионов гривен. Именно из этих средств будет профинансирована экспертиза повреждений.

Институт уже начал срочное проведение необходимых работ. А Охматдет, при технической поддержке специалистов по закупкам, готовится к объявлению тендера с соблюдением всех процедур и требований законодательства, добавили в Минздраве.



После определения сметы, которая пройдет экспертизу, будет утверждено техническое задание для проведения восстановительных работ, что позволит утвердить тендерную документацию и объявить процедуру закупки на Прозоро.

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