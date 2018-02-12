ОІ-2018: сноубордистка Андерсон виграла перше "золото" у третій змагальний день

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Американська сноубордистка Джеймі Андерсон завоювала медаль найвищого ґатунку в дисципліні слоупстайл на Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані, інформує УНН з посиланням на МОК.

Результат кращої спроби Андерсон рівняється 83 балам. Друге місце зайняла чинна чемпіонка світу канадка Лорі Блуін (76,33). Третьою стала представниця Фінляндії Енні Рукаярві (75,38).

"Я така щаслива. В минулому році я багато чого пережила в процесі підготовки до Ігор. Захист "золота" – нелегка справа. Я мала багато тиску, тому я пишаюся собою", - розповіла двократна чемпіонка ОІ Андерсон.

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Примітно, що змагання були затримані через сильні вітри, і умови також залишалися складними під час заходу.

Як повідомляв УНН, вчора у чоловічому слоупстайлі тріумфував також представник США, ставши наймолодшим переможцем в історії Олімпіад.

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