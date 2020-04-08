ОГП співпрацюватиме з Мін’юстом у справах ЄСПЛ щодо порушень РФ під час збройного конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов та заступник міністра юстиції-Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина підписали Меморандум про співробітництво між органами. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.
Так, зі слів Мамедова, меморандум- це новий етап співпраці на більш високому рівні для координації роботи щодо притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права внаслідок збройної агресії.
Основний акцент в активізації роботи буде зроблено на формуванні доказової бази та наданні інформаційно-правової підтримки у ході представництва інтересів України у міжнародних судових органах, зокрема ЄСПЛ.
“Офіс Генерального прокурора веде активну роботу на напрямі кримінального переслідування представників держави-агресора за порушення норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Вже півроку в Офісі працює Департамент щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, який координує роботу правоохоронних органів з розслідування такої категорії злочинів, співпрацює з Міжнародним кримінальним судом і надає факти контролю РФ як над територією, так і над діючими там незаконними збройними формуваннями та окупаційними адміністраціями. Тільки за час роботи Департаменту направлено два масштабних інформаційних повідомлення щодо злочинів РФ”, — зазначив Мамедов.
Ліщина в свою чергу висловив очікування, що запроваджені ініціативи дозволять співпраці міністерства та офісу перейти на якісно новий рівень.
Як повідомляв УНН, раніше у Мін’юсті назвали кінцеву ціль у слуханнях “Україна проти Росії” у ЄСПЛ.