ОГП будет сотрудничать с Минюстом по делам ЕСПЧ о нарушениях РФ во время вооруженного конфликта

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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 • 11040 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов и заместитель министра юстиции-уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина подписали Меморандум о сотрудничестве между органами. Об этом сообщает пресс служба ОГП, передает УНН.

Так, по словам Мамедова, меморандум — это новый этап сотрудничества на более высоком уровне для координации работы по привлечению Российской Федерации к международно-правовой ответственности за нарушение прав человека и норм международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии.

Основной акцент в активизации работы будет сделан на формировании доказательной базы и предоставлении информационно-правовой поддержки в ходе представительства интересов Украины в международных судебных органах, в частности ЕСПЧ.

“Офис Генерального прокурора ведет активную работу на направлении уголовного преследования представителей государства-агрессора за нарушение норм международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Уже полгода в Офисе работает Департамент по преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, который координирует работу правоохранительных органов по расследованию такой категории преступлений, сотрудничает с Международным уголовным судом и предоставляет факты контроля РФ как над территорией, так и над действующими там незаконными вооруженными формированиями и оккупационными администрациями. Только за время работы Департамента направлены два масштабных информационных сообщения о преступлениях РФ”, — отметил Мамедов.

Орешник в свою очередь выразил надежду, что введенные инициативы позволят сотрудничества министерства и офиса перейти на качественно новый уровень.

Как сообщал УНН, ранее в Минюсте назвали конечную цель в слушаниях “Украина против России” в ЕСПЧ.

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