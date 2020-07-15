Оформлення ID-карток у першому півріччі скоротилося на третину

“За даними ЄІАС УМП (Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами, - ред.), кількість виданих паспортів громадянина України у вигляді картки, з 1.01.2020 року по 30.06.2020 року становить 468 тис. 743, за аналогічний період 2019 року кількість становила 743 тис. 40, що на 34% більше, ніж у поточному році”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що зокрема протягом травня-червня видали 112 тис. 315 біометричних паспортів у формі ID-картки.

Нагадаємо, за три роки безвізу українці оформили понад 11,5 млн закордонних паспортів.