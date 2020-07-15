Оформление ID-карт в первом полугодии сократилось на треть

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 71786 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104432 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109330 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137511 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111975 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133520 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102442 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102645 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104888 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102202 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Государственная миграционная служба Украины в период с 1 января по 30 июня 2020 года оформила 486 тыс. паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, что на 34% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом корреспонденту УНН ответили на запрос в Государственной миграционной службе.

"По данным ЕИАС УМП (Единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами - ред.), количество выданных паспортов гражданина Украины в виде карточки, с 1.01.2020 года по 30.06.2020 года составляет 468 тыс. 743, за аналогичный период 2019 года количество составляло 743 тыс. 40, что на 34% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Указано, что в частности в течение мая-июня выдали 112 тыс. 315 биометрических паспортов в форме ID-карты.

Напомним, за три года безвиза украинцы оформили более 11,5 млн загранпаспортов.

Украинские Национальные Новости

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