Оформление ID-карт в первом полугодии сократилось на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Государственная миграционная служба Украины в период с 1 января по 30 июня 2020 года оформила 486 тыс. паспортов гражданина Украины в форме ID-карты, что на 34% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Об этом корреспонденту УНН ответили на запрос в Государственной миграционной службе.
"По данным ЕИАС УМП (Единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами - ред.), количество выданных паспортов гражданина Украины в виде карточки, с 1.01.2020 года по 30.06.2020 года составляет 468 тыс. 743, за аналогичный период 2019 года количество составляло 743 тыс. 40, что на 34% больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
Указано, что в частности в течение мая-июня выдали 112 тыс. 315 биометрических паспортов в форме ID-карты.
Напомним, за три года безвиза украинцы оформили более 11,5 млн загранпаспортов.