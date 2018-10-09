Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 9 жовтня встановлені на такому рівні:
28.087920 грн за долар;
32.239315 грн за євро;
0.419420 грн за російський рубль;
36.631422 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 8 жовтня курс усіх валют, окрім долара (його курс знизився) — зріс.