Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,75 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Станом на 4 травня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,75 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.750000 грн за долар;
33.642700 грн за євро;
0.373550 грн за російський рубль;
38.701500 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 3 травня курс валют не змінився.