Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,53 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.526000 грн за долар;

33.569300 грн за євро;

0.374820 грн за російський рубль;

39.004300 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 27 травня курс рубля та фунту зріс, коли долар та євро - впали.