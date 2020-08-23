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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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10 квітня, 15:28 • 155774 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,48 грн/долар

Київ • УНН

 • 21879 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. На 24 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,48 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,48 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

27.481200 грн за долар;

32.552900 грн за євро;

0.372020 грн за російський рубль;

36.107500 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 23 серпня курс валют не змінився.

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