Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,17 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 грудня встановлені на такому рівні:
27,177106 грн за долар;
31,976583 грн за євро;
0,461910 грн за російський рубль;
36,308969 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 12 грудня, ситуація з курсом валют склалась така: долар, російський рубль та фунт стрелінг зросли в ціні, а євро подешевшало.