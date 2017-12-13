Официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,17 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 13 декабря установлены на таком уровне:
27,177106 грн за доллар;
31,976583 грн за евро;
0,461910 грн за российский рубль;
36,308969 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 12 декабря, ситуация с курсом валют сложилась такая: доллар, российский рубль и фунт стрелинг возросли в цене, а евро подешевело.