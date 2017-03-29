Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,12 грн/дол

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 березня, встановлені на такому рівні:



27,120665 грн за долар;



29,450331 грн за євро;



0,476330 грн за російський рубль;



34,064346 грн за фунт стерлінгів.



Порівняно з 28 березня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар впав в ціні; ціна на євро дещо зменшилась; ціна на російський рубль збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 28 березня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,15 грн/дол.