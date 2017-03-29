Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 марта, установлены на таком уровне:



27,120665 грн за доллар;



29,450331 грн за евро;



0,476330 грн за российский рубль;



34,064346 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 28 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 28 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,15 грн / долл.