Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 марта, установлены на таком уровне:
-
- 27,120665 грн за доллар;
-
- 29,450331 грн за евро;
-
- 0,476330 грн за российский рубль;
-
- 34,064346 грн за фунт стерлингов.
-
По сравнению с 28 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 28 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,15 грн / долл.