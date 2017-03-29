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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 113181 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128473 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 136870 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120193 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106790 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл

Киев • УНН

 • 10369 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,12 грн / долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 марта, установлены на таком уровне:

  • 27,120665 грн за доллар;
  • 29,450331 грн за евро;
  • 0,476330 грн за российский рубль;
  • 34,064346 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 28 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,15 грн / долл.

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