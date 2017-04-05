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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол.

Київ • УНН

 • 16147 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 квітня, встановлені на такому рівні:

27,118954 грн за долар;

28,884398 грн за євро;

0,479510 грн за російський рубль;

33,734390 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро дещо підвищилась; ціна на російський рубль незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів також зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 4 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,02 грн/дол.

Українські Національні Новини

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