Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,11 грн/дол.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 квітня, встановлені на такому рівні:

27,118954 грн за долар;

28,884398 грн за євро;

0,479510 грн за російський рубль;

33,734390 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 4 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро дещо підвищилась; ціна на російський рубль незначно зменшилась; ціна на фунт стерлінгів також зменшилась.

Як повідомляв УНН, на 4 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 27,02 грн/дол.