Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 апреля, установленные на таком уровне:

27,118954 грн за доллар;

28,884398 грн за евро;

0,479510 грн за российский рубль;

33,734390 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро несколько повысилась; цена на российский рубль незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов также уменьшилась.

Как сообщал УНН, на 4 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,02 грн / долл .