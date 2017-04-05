Официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,11 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 апреля, установленные на таком уровне:
27,118954 грн за доллар;
28,884398 грн за евро;
0,479510 грн за российский рубль;
33,734390 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро несколько повысилась; цена на российский рубль незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов также уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 4 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,02 грн / долл .