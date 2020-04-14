Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,04 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На 14 квітня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,04 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27.040400 грн за долар;
29.537600 грн за євро;
0.367830 грн за російський рубль;
33.770800 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 13 квітня курс усіх зазначених валют впав, окрім фунта стерлінгів, курс якого зріс.