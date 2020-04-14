Официальный курс гривны установлен на уровне 27,04 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На 14 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,04 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.040400 грн за доллар;
29.537600 грн за евро;
0.367830 грн за российский рубль;
33.770800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 апреля курс всех указанных валют упал, кроме фунта стерлингов, курс которого вырос.