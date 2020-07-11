Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,93 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.933500 грн за долар;

30.535900 грн за євро;

0.381670 грн за російський рубль;

34.072200 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 10 липня курс валют не змінився.