Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,57 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Станом на 5 жовтня 2021 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 26,57 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
26.572200 грн за долар;
30.926100 грн за євро;
0.365000 грн за російський рубль;
36.150100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 4 жовтня курс усіх зазначених валют зріс, окрім долара, який впав.