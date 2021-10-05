Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,57 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.572200 грн за долар;

30.926100 грн за євро;

0.365000 грн за російський рубль;

36.150100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 4 жовтня курс усіх зазначених валют зріс, окрім долара, який впав.