Официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн / доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По состоянию на 5 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,57 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.572200 грн за доллар;
30.926100 грн за евро;
0.365000 грн за российский рубль;
36.150100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 октября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, который упал.