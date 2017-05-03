Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,55 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,56 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 3 травня, встановлені на такому рівні:
26,560930 грн за долар;
29,031096 грн за євро;
0,466110 грн за російський рубль;
34,367310 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 2 травня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар знезначно піднявся в ціні; ціна на євро дещо піднялася; ціна на російський рубль зменшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо збільшилась.
Як повідомляв УНН, на 2 травня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,55 грн/дол.