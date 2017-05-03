Официальный курс гривны установлен на уровне 26,55 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,56 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 мая, установлены на таком уровне:
26,560930 грн за доллар;
29,031096 грн за евро;
0,466110 грн за российский рубль;
34,367310 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 мая, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительным поднялся в цене; цена на евро несколько поднялась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.
Как сообщал УНН, на 2 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,55 грн / долл .