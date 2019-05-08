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22 березня, 17:51 • 57330 перегляди

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22 березня, 16:18 • 106429 перегляди

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22 березня, 14:14 • 94544 перегляди

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/долар

Київ • УНН

 • 8249 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На 8 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 травня встановлені на такому рівні:

26.340020 грн за долар;
29.461312 грн за євро;
0.403890 грн за російський рубль;
34.399337 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 7 травня курс усіх валют впав.

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