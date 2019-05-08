Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На 8 травня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 8 травня встановлені на такому рівні:
26.340020 грн за долар;
29.461312 грн за євро;
0.403890 грн за російський рубль;
34.399337 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 7 травня курс усіх валют впав.