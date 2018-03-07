Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,34 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 7 березня встановлені на такому рівні:
26,348957 грн за долар;
32,701691 грн за євро;
0,466320 грн за російський рубль;
36,675479 грн за фунт стерлінг.
Порівняно з 6 березня, курс долара зменшився, всіх інших валют - зріс.