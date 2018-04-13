Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,98 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,98 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 квітня встановлені на такому рівні:
25,986350 грн за долар;
32,022979 грн за євро;
0,418690 грн за російський рубль;
36,916225 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 квітня, курс усіх валют, крім євро (курс якого знизився), зріс.