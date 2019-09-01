Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. На 1 вересня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,23 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 1 вересня встановлені на такому рівні:
25,232299 грн за долар;
27,937201 грн за євро;
0,37803 грн за російський рубль;
30,859265 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 31 серпня курс усіх вказаних валют не змінився.