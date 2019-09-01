Официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. На 1 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 сентября установлены на таком уровне:
25,232299 грн за доллар;
27,937201 грн за евро;
0,37803 грн за российский рубль;
30,859265 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 августа курс всех указанных валют не изменился.