Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На 19 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,14 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 19 серпня встановлені на такому рівні:
25.142848 грн за долар;
27.848218 грн за євро;
0.380970 грн за російський рубль;
30.591344 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 серпня курс всіх зазначених валют впав.