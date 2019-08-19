Официальный курс гривны установлен на уровне 25,14 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. На 19 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,14 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 августа установлены на таком уровне:
25.142848 грн за доллар;
27.848218 грн за евро;
0.380970 грн за российский рубль;
30.591344 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 августа курс всех указанных валют упал.