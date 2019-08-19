Официальный курс гривны установлен на уровне 25,14 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 августа установлены на таком уровне:

25.142848 грн за доллар;

27.848218 грн за евро;

0.380970 грн за российский рубль;

30.591344 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 августа курс всех указанных валют упал.