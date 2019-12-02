Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,97 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На 2 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,97 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 грудня встановлені на такому рівні:
23.972276 грн за долар;
26.326354 грн за євро;
0.374090 грн за російський рубль;
30.890412 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 1 грудня курс усіх зазначених валют знизився.