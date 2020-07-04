Офіс Президента не тиснув на Смолія – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиску з боку Офісу голови держави на колишнього голову Національного банку України Якова Смолія не було, також жодних ризиків щодо стабільності курсу гривні через його відставку немає. Про це Зеленський заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент УНН.
“Що стосується голови Національного банку України, я вам скажу відверто, ви можете його особисто запитати: чи був тиск з Офісу Президента? Здається, що в нього вже запитували журналісти й він відповів, що ні. У нас з ним були реально дуже непогані не тільки на професійному, але й на людському рівні відносини”, — сказав Зеленський.
За його словами, керівники банків, з якими він проводив зустрічі не бачать ризиків щодо відставки Смолія.
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“Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Національного банку України, всі не бачать якихсь ризиків... Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 грн, я думаю, що це якась фантастика”, — розповів Зеленський.
Зеленський наголосив, що важелі стримування курсу гривні всім відомі.
“Я не бачу, щоб вони змінювались. Я зараз не бачу, що ми повинні щось стримувати, якщо чесно. Моє особисте ставлення, чи ми повинні щось стримувати чи не повинні, чи ми все-таки у ринкових умовах”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Смолій пояснив Раді, у чому полягав “систематичний політичний тиск” на НБУ.
Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що “належна” кандидатура голови Нацбанку буде обрана в найближчі дні.