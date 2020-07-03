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Шмигаль: “належна” кандидатура голови Нацбанку буде обрана в найближчі дні

Шмигаль: “належна” кандидатура голови Нацбанку буде обрана в найближчі дні

Київ • УНН

 • 13631 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Кандидатура голови Національного банку України, яка відповідає всім вимогам, буде обрана в найближчі дні. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні, завтра, післязавтра, найближчі дні така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є „шорт-лист“ кандидатів, які можуть обійняти посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів”, — сказав Шмигаль.

З його слів, потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті Президентом України, на те щоб обрати належну кандидатуру.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

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