Шмигаль: “належна” кандидатура голови Нацбанку буде обрана в найближчі дні

“Сьогодні, завтра, післязавтра, найближчі дні така кандидатура буде обрана. Всі керівники банків, основні гравці банківського ринку назвали свої пропозиції, є „шорт-лист“ кандидатів, які можуть обійняти посаду, які задовольняють наших міжнародних партнерів”, — сказав Шмигаль.

З його слів, потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті Президентом України, на те щоб обрати належну кандидатуру.

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через “систематичний політичний тиск”. Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

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