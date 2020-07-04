Зеленський отримав три списки з кандидатами на посаду голови Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський отримав три списки із запропонованими кандидатами на посаду голови Національного банку України від представників банківського сектору. Кандидатів перевіряють через правоохоронні органи. Про це Зеленський заявив сьогодні журналістам, передає кореспондент УНН.
“Питання щодо кандидатури на голову Національного банку України. Я зробив три великі дискусійні зустрічі в рамках професійного діалогу. Я зустрівся із всіма головами державних банків України, хотів відних отримати й кандидатуру, і їх особисте враження через цю ситуацію. Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Національного банку України, всі не бачать якихсь ризиків...”, — сказав Зеленський.
Також Зеленський повідомив, що зустрівся із всіма заступниками діючого складу НБУ, від яких також отримав рекомендації.
“І також зустрівся з майже усіма представниками комерційних банків України. Всі три списки, які мені запропонували, ці три окремі „столи“ банківської галузі, сектору ми вивчаємо, вивчаємо і через правоохоронні органи, щоб знати що це за люди, які у них статки, який професійний рівень”, — розповів Зеленський.
Нагадаємо, Шмигаль заявив, що “належна” кандидатура голови Нацбанку буде обрана в найближчі дні.