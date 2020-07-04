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Зеленский получил три списка с кандидатами на должность главы Нацбанка

Зеленский получил три списка с кандидатами на должность главы Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 24084 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский получил три списка с предложенными кандидатами на должность главы Национального банка Украины от представителей банковского сектора. Кандидатов проверяют через правоохранительные органы. Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

"Вопрос о кандидатуре на председателя Национального банка Украины. Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру, и их личное впечатление из-за этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка Украины, все не видят каких-то рисков...", - сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что встретился со всеми заместителями действующего состава НБУ, от которых также получил рекомендации.

"И также встретился с почти всеми представителями коммерческих банков Украины. Все три списка, которые мне предложили, эти три отдельные "столы" банковской отрасли, сектора мы изучаем, изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать что это за люди, какие у них доходы, профессиональный уровень", - рассказал Зеленский.

Напомним, Шмыгаль заявил, что "надлежащая" кандидатура главы Нацбанка будет выбрана в ближайшие дни.

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