Офіс підтримки та впровадження реформ створять у Мінрегіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Мінрегіоні створюється Офіс підтримки та впровадження реформ (RST). Про це повідомив ввіце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Офіс координуватиме три напрями: енергоефективність, будівництво, адміністративна реформа. Основні завдання: допомога у просуванні реформ міністерства, посилення команди відомства, та найголовніше — аналіз регіонального моніторингу впровадження реформ на місцях”, — написав Г.Зубко.
Також він повідомив, що найближчим часом буде сформована структура офісу.
Проект стартує в рамках програми ЕС щодо підтримки реформ в Україні через створення офісів підтримки реформ в КМУ (RDO) та міністерствах (RST) із висококваліфікованих спеціалістів нової якості.