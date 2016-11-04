Офис поддержки и внедрения реформ создадут в Минрегионе

"Офис будет координировать три направления: энергоэффективность, строительство, административная реформа. Основные задачи: помощь в продвижении реформ министерства, усиление команды ведомства, и самое главное - анализ регионального мониторинга реформ на местах", - написал Г.Зубко.

Также он сообщил, что в ближайшее время будет сформирована структура офиса.

Проект стартует в рамках программы ЕС по поддержке реформ в Украине путем создания офисов поддержки реформ в КМУ (RDO) и министерствах (RST) из высококвалифицированных специалистов нового качества.