Офис поддержки и внедрения реформ создадут в Минрегионе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Минрегионе создается Офис поддержки и внедрения реформ (RST). Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Офис будет координировать три направления: энергоэффективность, строительство, административная реформа. Основные задачи: помощь в продвижении реформ министерства, усиление команды ведомства, и самое главное - анализ регионального мониторинга реформ на местах", - написал Г.Зубко.
Также он сообщил, что в ближайшее время будет сформирована структура офиса.
Проект стартует в рамках программы ЕС по поддержке реформ в Украине путем создания офисов поддержки реформ в КМУ (RDO) и министерствах (RST) из высококвалифицированных специалистов нового качества.