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Офіс Генпрокурора розглядає звільнення працівника і анонсував правову оцінку після обшуків НАБУ

Київ • УНН

 • 362 перегляди

ОГП заявив про розгляд питання звільнення працівника, якого перевіряє НАБУ через call-центри. Законність доступу до інших проваджень перевірять.

Офіс Генпрокурора розглядає звільнення працівника і анонсував правову оцінку після обшуків НАБУ

Офіс Генпрокурора оприлюднив заяву щодо нічних обшуків, зазначивши, що щодо працівника ОГП - фігуранта розслідування НАБУ вирішується питання про звільнення з органів прокуратури. Також в ОГП прокоментували обшуки у службових приміщеннях Генпрокурора, першої заступниці Генпрокурора та інших працівників ОГП і вказали, що можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку, буде ретельно перевірено в межах кримінального провадження, пише УНН.

Деталі

Як вказано у заяві, "Офіс Генерального прокурора вважає важливим розділити два питання, які сьогодні обговорюються в публічному просторі:

  • перше — перевірка можливої причетності одного з працівників ОГП до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських call-центрів;
    • друге — проведені вночі обшуки у службових приміщеннях Генерального прокурора, першої заступниці Генерального прокурора та інших працівників ОГП, під час яких детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень.

      Щодо першого питання позиція Генерального прокурора є однозначною. Використання посади, статусу працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим і буде каране передбаченою законом відповідальністю. Щодо працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, наразі вирішується питання про його звільнення з органів прокуратури

      - наголосили в Офісі Генпрокурора.

      Офіс Генерального прокурора, як зазначається, "зі свого боку надаватиме слідству необхідне сприяння та передбачену законом інформацію". "Водночас таке саме неухильне дотримання закону, процесуальних гарантій та меж судових дозволів має бути забезпечене всіма правоохоронними органами", - повідомили в ОГП.

      "Близько опівночі детективи НАБУ все ж провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються Генеральний прокурор, перша заступниця Генерального прокурора, а також інші працівники та структурні підрозділи ОГП. Масштаб цих слідчих дій, їх фактичне обґрунтування та перелік матеріалів, до яких було отримано доступ, потребують окремої правової оцінки", - підкреслили в Офісі Генпрокурора.

      Як наголосили у заяві ОГП, "серед документів, до яких було отримано доступ під час обшуків, перебували матеріали кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП". "Це провадження розслідувалося за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Про його існування та перебіг розслідування керівництву САП було відомо", - вказали в Офісі Гепрокурора.

      "Крім того, детективи отримали доступ до матеріалів іншого кримінального провадження, зокрема інформації, одержаної в межах проведення НСРД щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП", - повідомили в ОГП.

      За таких обставин ОГП вважає необхідним встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводилися обшуки

      - зазначили в Офісі Генпрокурора.

      В ОГП підкреслили: "Йдеться виключно про правову оцінку конкретних процесуальних дій: до яких матеріалів було отримано доступ, чи були вони оглянуті, скопійовані або вилучені та чи охоплювалися відповідними судовими дозволами".

      "Окремі питання виникають і після аналізу судових ухвал, якими обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва ОГП", - ідеться у заяві.

      Щодо Генерального прокурора

      Також в Офісі Генпрокурора оприлюднили заяву щодо Генерального прокурора.

      "В ухвалі наведені окремі розмови працівника ОГП, які стосуються побутових питань. Серед них згадка про "темну плитку" в одному з приміщень, яким користується Генеральний прокурор, а також обговорення встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків. На підставі цих розмов у матеріалах далі висувається версія про можливий зв’язок із коштами, які, за припущенням слідства, могли мати протиправне походження", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

      "Водночас у наведених в ухвалі матеріалах немає прямих даних про те, що Генеральний прокурор давав будь-які вказівки сприяти діяльності call-центрів, перешкоджав їх викриттю або розслідуванню, попереджав будь-кого про заплановані слідчі дії, отримував кошти від такої діяльності чи неправомірну вигоду або оплачував за рахунок коштів злочинного походження ремонтні роботи, встановлення сигналізації чи будь-які інші послуги", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

      В ОГП підкреслили: "Зв’язок між наведеними побутовими розмовами та можливою злочинною діяльністю в матеріалах обґрунтовується переважно припущеннями. Про це свідчать і формулювання, використані в ухвалі: "ймовірно", "можлива обізнаність", "не виключає", "можуть бути". Саме тому достатність таких даних для проведення слідчих дій у службових приміщеннях Генерального прокурора, на нашу думку, потребує окремої оцінки".

      "Ще один приклад - наказ № 309 "Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні". Офіс Генерального прокурора: У пункті 169 ухвали наведено розмову, в якій працівник ОГП переказує нібито домовленість із "шефом", під яким слідство розуміє Генерального прокурора, щодо внесення змін до цього наказу. Цю розмову також використано як один з аргументів в обґрунтуванні слідчих дій", - ідеться у заяві.

      "Водночас жодних таких змін Генеральний прокурор не підписував. Вони не були прийняті та не набули чинності. Таким чином, йдеться про обговорення можливого управлінського рішення, яке фактично не було реалізоване. На нашу думку, ця обставина також мала бути врахована під час оцінки достатності підстав для проведення обшуку", - зазначили в ОГП.

      Щодо першої заступниці Генерального прокурора 

      Також в ОГП оприлюднили заяву щодо першої заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко.

      "Наведені в ухвалі розмови стосуються координації та проведення слідчих дій у кримінальних провадженнях щодо діяльності call-центрів. Зокрема, в матеріалах фігурує термін "реалізація", який сам суд пов’язує з можливим проведенням обшуків у call-центрах. Тобто йдеться про обговорення проведення правоохоронної операції щодо осіб, діяльність яких перевіряється у кримінальному провадженні", - сказано у заяві.

      Водночас, як зазначили в ОГП "це обговорення надалі використовується як один з елементів версії про можливе сприяння цим самим особам". "Таким чином, підготовці законних за своєю правовою природою слідчих дій проти call-центрів фактично надано протилежного кримінально-правового змісту: її використано як аргумент на підтвердження можливого сприяння діяльності об’єктів, щодо яких ці слідчі дії й готувалися", - вказали в Офісі Генпрокурора.

      "Інші розмови, наведені в ухвалі, стосуються необхідності систематизувати протидію call-центрам, сконцентрувати відповідні кримінальні провадження у спеціалізованому напрямі та забезпечити єдину координацію цієї роботи в регіонах. За своїм змістом це питання організації роботи прокуратури та правоохоронної діяльності. Саме тому ці обставини мають оцінюватися у повному контексті та з урахуванням фактичних управлінських і процесуальних рішень", - пояснили в ОГП.

      Щодо працівника ОГП, причетність якого перевіряється

      "Офіс Генерального прокурора не ставить під сумнів право НАБУ перевіряти майновий стан щодо працівника ОГП, контакти, можливі зв’язки чи інші обставини, які мають значення для кримінального провадження. Усі такі обставини мають бути ретельно перевірені у встановленому законом порядку. Розпочато службове розслідування", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

      Позиція Генерального прокурора принципова: статус працівника прокуратури не може бути способом уникнути відповідальності або прикриттям для можливої злочинної діяльності. Водночас розслідування щодо конкретної посадової особи має здійснюватися в межах відповідного кримінального провадження та з дотриманням установлених законом процесуальних гарантій

      - підкреслили в ОГП.

      Офіс Генерального прокурора, як вказано у заяві, "поважає інституційну незалежність НАБУ та САП і зацікавлений у професійній взаємодії між усіма правоохоронними органами".

      Можливе перевищення меж законного доступу до матеріалів кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку, буде ретельно перевірено в межах кримінального провадження. Кожна встановлена обставина отримає належну правову оцінку

      - повідомили в Офісі Генпрокурора.

      "Позиція Офісу Генерального прокурора послідовна: будь-які факти можливої протиправної діяльності працівників прокуратури мають розслідуватися без винятків. Водночас усі слідчі дії, незалежно від органу, який їх проводить, мають відбуватися виключно в межах закону та наданих судом повноважень. Це однаковий стандарт для всіх правоохоронних органів", - сказано у заяві.

      Юлія Шрамко

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