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ОЕСР назвала пріоритетом співпраці з Україною реформу нафтогазових держпідприємств

ОЕСР назвала пріоритетом співпраці з Україною реформу нафтогазових держпідприємств

Київ • УНН

 • 7596 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Реформа державних підприємств у нафтогазовому секторі є найбільш пріоритетним напрямком співпраці Організації економічного співробітництва та розвитку з Україною. Про це заявила під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політики старший проект-менеджер ОЕСР Габріела Міранда, передає кореспондент УНН.

"Ми маємо глобальні плани щодо співпраці. Серед них - огляд державного управління, підвищення конкурентоздатності, а також антикорупційна діяльність. Адже, незважаючи на велику кількість зрушень у протидії корупції, в тому числі у сфері фіскальної політики, вони залишаються неупорядкованими, через бюрократизацію. Це уповільнює процес впровадження реформи в Україні. При цьому реформа державних підприємств, зокрема у нафтогазовому секторі, - пріоритетний напрямок нашої роботи", - зазначила Г.Міранда.

Вона висловила надію, що ці процеси у подальшому будуть відбуватись більш "гладко".

Нагадаємо, в ОЕСР розповіли, як Україні побудувати конкурентну систему.

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