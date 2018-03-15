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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 17073 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34426 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39744 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 87143 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85035 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102978 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109938 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий

ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Реформа государственных предприятий в нефтегазовом секторе является наиболее приоритетным направлением сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития с Украиной. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политике старший проект-менеджер ОЭСР Габриэла Миранда, передает корреспондент УНН.

"Мы имеем глобальные планы по сотрудничеству. Среди них - обзор государственного управления, повышение конкурентоспособности, а также антикоррупционная деятельность. Ведь, несмотря на большое количество сдвигов в противодействии коррупции, в том числе в сфере фискальной политики, они остаются неупорядоченными, из-за бюрократизации. Это замедляет процесс внедрения реформы в Украине. При этом реформа государственных предприятий, в частности в нефтегазовом секторе, - приоритетное направление нашей работы", - отметила Г.Миранда.

Она выразила надежду, что эти процессы в дальнейшем будут проходить более "гладко".

Напомним, в ОЭСР рассказали, как Украине построить конкурентную систему.

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