ОЭСР назвала приоритетом сотрудничества с Украиной реформу нефтегазовых госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Реформа государственных предприятий в нефтегазовом секторе является наиболее приоритетным направлением сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития с Украиной. Об этом заявила во время VII Международного форума по конкуренционной политике старший проект-менеджер ОЭСР Габриэла Миранда, передает корреспондент УНН.
"Мы имеем глобальные планы по сотрудничеству. Среди них - обзор государственного управления, повышение конкурентоспособности, а также антикоррупционная деятельность. Ведь, несмотря на большое количество сдвигов в противодействии коррупции, в том числе в сфере фискальной политики, они остаются неупорядоченными, из-за бюрократизации. Это замедляет процесс внедрения реформы в Украине. При этом реформа государственных предприятий, в частности в нефтегазовом секторе, - приоритетное направление нашей работы", - отметила Г.Миранда.
Она выразила надежду, что эти процессы в дальнейшем будут проходить более "гладко".
Напомним, в ОЭСР рассказали, как Украине построить конкурентную систему.