Одну з зупинок київського транспорту перейменували
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Зупинку автобусів маршрутів №73,88,100 та тролейбусів маршрутів №44,47 перейменували. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
З 14 березня 2017 року по проспекту Героїв Сталінграду перейменовується зупинка для автобусних маршрутів №№ 73,88,100 та тролейбусних маршрутів № 44,47 “Шоу — парк “Золоті Ворота” на “Парк відпочинку “Наталка”, у зв’язку з припиненням свого існування “Шоу — парку “Золоті Ворота”.
Нагадаємо, що у десяти київських тролейбусах з’явився безкоштовний Wi-Fi.
Також нагалдаємо, що вчора у Києві на Хрещатику активісти почали громити відділення “Альфа-банку”. Близько 10 активістів, які мітингували на Майдані, звернулись до медиків.