Одного з керівників управління освіти Краматорської міськради затримали за хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Співробітниками прокуратури Донецької області спільно з працівниками Головного управлянні Національної поліції в Донецькій області та Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заступника начальника управління освіти Краматорської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
У ході першочергових слідчих дій встановлено, що у червні до правоохоронців звернувся 45-річний інженер приватного підприємства із заявою про вимагання у нього з боку заступника начальника управління освіти Краматорської міської ради неправомірної вигоди в розмірі 10% від вартості робіт за договором підряду щодо ремонту покрівлі однієї з міських шкіл.
Під час отримання неправомірної вигоди дії посадової особи припинено правоохоронцями та чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Проводяться обшуки за місцем роботи, вирішується питання повідомлення про підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідне становище, поєднане з вимагання неправомірної вигоди) КК України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, декана Луганського медуніверситету затримали на хабарі.