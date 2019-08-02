Одного з керівників управління освіти Краматорської міськради затримали за хабар

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Співробітниками прокуратури Донецької області спільно з працівниками Головного управлянні Національної поліції в Донецькій області та Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях викрито на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заступника начальника управління освіти Краматорської міської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.