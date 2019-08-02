Одного из руководителей управления образования Краматорского горсовета задержали за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях разоблачено на вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
В ходе первоочередных следственных действий установлено, что в июне в милицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ.
При получении неправомерной выгоды действия должностного лица прекращено правоохранителями и мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проводятся обыски по месту работы, решается вопрос сообщение о подозрениях в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, декана Луганского медуниверситета поймали на взятке.