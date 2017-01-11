Одна людина загинула та двоє осіб постраждали внаслідок ДТП у Львові

Вчора, 10 січня о 21:59 год. у м. Львові на куті вулиць Мазепи та Замарстинівської, сталось зіткнення двох автомобілів: “БМВ 530” під керуванням водія, 1988 року народження, жителя м. Львова та “Форд Фієста” під керуванням водія, 1988 року народження, жителя м. Львова.

Внаслідок ДТП постраждало три особи із них одна особа загинула на місці події, а саме:

— 1956 року народження, житель м. Львова, госпіталізований до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги;

— 1988 року народження, житель м. Львова, госпіталізований до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги;

— 1961 року народження, жителька м. Львова, загинула на місці події.