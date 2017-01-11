Один человек погиб и двое человек пострадали в результате ДТП во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 10 января во Львове, погиб один человек и еще двое пострадали и были доставлены в Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 10 января в 21:59 час. в г. Орел на углу улиц Мазепы и Замарстиновской, произошло столкновение двух автомобилей: "БМВ 530" под управлением водителя, 1988 года рождения, жителя г. Львова и "Форд Фиеста" под управлением водителя, 1988 года рождения, жителя г. Львова.
В результате ДТП пострадали три человека из них один человек погиб на месте происшествия, а именно:
- 1956 года рождения, житель г. Львова, госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи;
- 1988 года рождения, житель г. Львова, госпитализирован во Львовскую городскую больницу скорой медицинской помощи;
- 1961 года, жительница г. Львова, погибла на месте происшествия.