Один із входів метро “Лівобережна” перекриють через ремонт до Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З 18 лютого один із входів метро “Лівобережна” буде перекрито через початок ремонту до “Євробачення” Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“В цьому році у нас додаткове навантаження. Ми повинні провести ремонт станції “Лівобережна, уже буквально з 18 числа ми повинні будемо перекрити один із входів для того, щоб встигнути до Євробачення привести станцію в естетично красивий стан, щоб туристи бачили, наскільки красивий у нас метрополітен, щоб комфортно доїхати на Євробачення”, — зазначив В.Брагінський.
Крім того, радник начальника КП “Київський метрополітен” Наталія Макогон додала, що окрім внутрішнього оздоблення, буде проведено низку внутрішніх робіт для забезпечення безпеки пасажирів.
“Ми в рамках цих робіт робимо дуже великий акцент на наших внутрішніх роботах. Це всі наші системи електропостачання, всі наші системи сигналізації, тобто ті роботи, які не бачать пасажири, але вони надважливі для того, щоб ця станція функціонувала”, — додала радник.
Як повідомляв УНН, завтра в Києві стартують півфінали нацвідбору на Євробачення-2017.