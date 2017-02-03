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Один из входов метро "Левобережная" перекроют из-за ремонта к Евровидению

Киев • УНН

 • 12827 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. С 18 февраля один из входов метро "Левобережная" будет перекрыто из-за начала ремонта к "Евровидению" Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.

Один из входов метро "Левобережная" перекроют из-за ремонта к Евровидению

"В этом году у нас дополнительную нагрузку. Мы должны провести ремонт станции "Левобережная, уже буквально с 18 числа мы должны будем перекрыть один из входов для того, чтобы успеть к Евровидению привести станцию ​​в эстетически красивый вид, чтобы туристы видели, насколько красивый у нас метрополитен, чтобы комфортно доехать на Евровидение" , - отметил В.Брагинский.

Кроме того, советник начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон добавила, что кроме внутренней отделки, будет проведен ряд внутренних работ для обеспечения безопасности пассажиров.

"Мы в рамках этих работ делаем очень большой акцент на наших внутренних работах. Это все наши системы электроснабжения, все наши системы сигнализации, то есть те работы, которые не видят пассажиры, но они сверхважные для того, чтобы эта станция работала ", - добавила советник.

Как сообщал УНН, завтра в Киеве стартуют полуфиналы национального отбора на Евровидение-2017 .

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